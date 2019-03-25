الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسيختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء غدٍ الثلاثاء منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، باستضافته لمنتخب الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 8:25 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.ميدانيًا، أنهى "الأخضر" مساء اليوم تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية على ملعب إعداد القادة بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، التي قسّم الجهاز الفني خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على التمرير، تلاه مران الاستحواذ على الكرة.ويأتي المنتخب الوطني ثانيًا برصيد 6 نقاط في ترتيب المجموعة "الرابعة" التي يستضيف منافساتها في الرياض، بعد فوزه على منتخب المالديف بنتيجة 6 - 0 وعلى منتخب لبنان بنتيجة 2 - 0 في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتصدر منتخب الإمارات المجموعة بذات الرصيد النقطي، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب المالديف ترتيب المجموعة.//انتهى//20:58ت م0285