جازان 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة الحرث اليوم ، دورة تدريبية بعنوان" التسويق الالكتروني" بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة ، وذلك بقاعة التدريب بمقر اللجنة.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقفل أحمد محنشي أن الدورة التي نفذها المدرب علامي واصلي بمشاركة 30 متدرباً هدفت للتعريف بالتسويق الإلكتروني ، وسبل تطوير قدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم في مجال التسويق، والإلمام بأساليب التسويق الحديثة، وصولاً للاحترافية في العمل التسويقي، والشعور بالمسؤولية والقدرة على الإقناع.وبين أن الدورة تأتي ضمن البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي بهدف تمكين الشباب والشابات من الحصول على الفرص الوظيفية والاستثمارية المناسبة.//انتهى//21:03ت م0286