حائل 18 رجب 1440 هالموافق 25 مارس 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل .وكان في استقبال سموه مدير عام فرع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية بمنطقة حائل الدكتور طلال السيف.واطلع سموه على الخدمات التي تقدمها المؤسسة بالمنطقة بمختلف المجالات وفق إستراتيجياتها، ومنها تقديم منح ميسرة للجهات الفاعلة بالمنطقة، والمساهمة في بناء قدرات القطاع غير الربحي، والدعم المعرفي لهم وتعزيز وتبني الحلول للقضايا المجتمعية ذات الأولوية.إثر ذلك أطلق الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أعمال لجنة المنح الخيري في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بمنطقة حائل لعام 2019م، وشهد سموه أعمال الجلسة الأولى للجنة، بعدها تجول سموه داخل جامع سليمان الراجحي بحائل واستمع لشرح من الدكتور محمد المجيدل الرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي الوقفية للمساجد، الذي قدم نبذة عن الجامع منذ إنشائه، ثم تفقد نائب أمير منطقة حائل مرافق جامع الراجحي وخدماته.// انتهى //22:08ت م0305