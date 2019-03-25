لندن 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي طرح مسودة اتفاقية المغادرة الأوروبية بنسختها الحالية أمام مجلس العموم غدًا الثلاثاء، كما هو مخطط له مسبقًا.وأقرت ماي أثناء كلمتها في البرلمان اليوم، أن مسودة الاتفاقية لا تحظى بالدعم الكافي في الوقت الحالي، ولذا سيتم تأخير تصويت المجلس في هذا الشأن إلى وقت آخر لم يحدد بعد.ويأتي هذا بعد تصريح الحزب الاتحادي الديموقراطي الحليف الرئيس لحزب المحافظين الحاكم في وقت سابق اليوم برفضه لمسودة المغادرة الأوروبية، وبالتالي صعب على الحكومة الحصول على مصادقة النواب على المسودة.// انتهى //22:11ت م0306