إسلام آباد 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسارتفع احتياطي باكستان من العملة الصعبة إلى أكثر من 17 مليار دولار، بعد أن حصلت على شريحة دعم من الدول الصديقة.وأوضح المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية الدكتور خاقان نجيب أن باكستان استلمت اليوم 2.1 مليار دولار كقرض من الصين، ليرتفع احتياطي البلاد من العملة الصعبة قد ارتفع إلى أكثر من 17 مليار دولار، مبينًا أن الدعم الذي حصلت عليه باكستان من الدول الصديقة سيساعدها في تقليص حجم التضخم والسيطرة على الأزمة الاقتصادية.// انتهى //22:11ت م0307