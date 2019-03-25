الأمم المتحدة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عام 2018م شهد اختطاف أو احتجاز 16 فردًا من موظفي الأمم المتحدة، وفي عام 2019م الحالي واجه المصير نفسه موظف واحد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عنهم جميعًا.وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين " إن 21 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة قيد الحبس أو الاحتجاز اليوم، منهم خمسة محبوسون دون معرفة التهم الموجهة إليهم"، مؤكدًا مواصلة بذل الجهود للإفراج عنهم.ودعا جميع البلدان إلى دعم اتفاقية عام 1994م المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وبروتوكولها الاختياري لعام 2005م، إذ لم ينضم إليها حتى الآن سوى 95 بلدًا، وينخفض هذا الرقم إلى 33 بالنسبة للبلدان الموقعة على البروتوكول الاختياري.وأشار الأمين العام في رسالته إلى أن التزام موظفي الأمم المتحدة بالخدمة في أوطانهم أو خارجها يثير الإعجاب، وشدد على أن تكون سلامتهم أولوية للجميع، حاثًا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تشديد العزم على منحهم الحماية التي يحتاجون إليها لكي يواصلوا عملهم من أجل تحقيق السلام والرخاء للجميع.// انتهى //22:14ت م0309