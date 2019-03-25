الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسحقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب ضيفه غينيا الاستوائية، في مباراة ودية دولية جمعتهما مساء اليوم على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.وتقدم "الأخضر" بهدفين مبكرًا عن طريق عبدالله الشامخ من ركلة جزاء وعبدالفتاح آدم في الدقيقتين 4 و13، بينما قلص الضيوف الفارق بواسطة إيميليو نسوي قبل نهاية الشوط الأول بـ13 دقيقة.وفي الدقيقة 57، عزز محمد خبراني تقدم المنتخب الوطني بهدف ثالث من ركلة جزاء.وكان المنتخب الوطني بدأ المباراة بتشكيل ضم كلًا من: مصطفى ملائكة ويزيد البكر ومحمد خبراني ومتعب المفرج وعبدالله الشامخ وعلي هزازي ونايف هزازي وربيع سفياني وأحمد الزين وسلطان مندش وعبدالفتاح آدم.//انتهى //22:24ت م0311