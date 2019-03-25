إسلام آباد 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم في إسلام آباد الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي تزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والاتحاد الأوروبي وسبل تنميتها خصوصًا في مجالات التجارة، إضافة إلى الوضع الإقليمي الراهن والتوتر الحالي بين باكستان والهند، إلى جانب استعراض عملية السلام الأفغانية.// انتهى //22:25ت م0312