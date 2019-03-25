تبوك 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بقسم اللغة العربية " بنين " مبادرة 1000 كلمة في الإملاء في خمس مدارس ابتدائية، لقياس أثر التجربة في الميدان التريوي.وأوضح صاحب المبادرة رئيس قسم اللغة العربية بتعليم تبوك سعد آل حبتر، أن الهدف من المبادرة تحسين مستوى الطلاب في الكتابة كمهارة أساسية يجب على الطالب إتقانھا، ومساعدة المعلم على الوقوف على مدى إتقان الطلاب لتلك المھارة، وتشخيص العوامل التي قد تعيق تحقيق ذلك، من خلال تقديم المبادرة كمادة جاھزة في قالب سھل، تمكن المعلم من استغلال بداية الحصة بمنھجية واضحة، وبمادة لغوية تحقق الكفايات الأساسية، التي تصب في مصلحة الطلاب، والتي تساعد في تحسين المستوى الدراسي، ورفع نواتج التعلم.وبين أن المبادرة ستنفذ وفق آلية تتضمن قيام معلمي لغتي الجميلة في المدارس الابتدائية بتحديد المھارات الخاصة بكل صف دراسي، كما يقوم معلمو جميع المواد بتفعيلھا بداية كل حصة دراسية في دفتر خاص، بحيث يكتب الطلاب في كل حصة، مالا يقل عن خمس كلمات، وعلى المعلم تصحيحھا لھم، بحيث يكتب كل طالب ثلاثين كلمة على الأقل يوميًا ليتقن خلال الأسبوع أكثر من 150 كلمة، فيما يكتمل العدد نھاية الشھر بما يفوق 600 كلمة في مختلف المھارات الإملائية.وقال: "سيقوم فريق من المشرفين بقياس الأثر بعد نھاية الشھر الأول في مدارس مختارة، تم ملاحظة الضعف الكتابي فيھا مسبقًا، لإجراء اختبار للطلاب في ذات الكلمات، وستظھر ھذه الدراسة بعد التنفيذ مباشرة، للاستفادة منھا في وضع خطط مناسبة للرفع من مستوى التحصيل لدى مدارس العينة.يذكر أن المدارس العينة يتم متابعتها من قبل المشرفين المنسقين في المدارس الابتدائية والمكلفين بمتابعة التحصيل الدراسي، ورفع نواتج التعلم، دعمًا للمدارس وتشجيعًا لھم للتنفيذ وفق ماخطط له.// انتهى//22:33ت م0315