الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه في ديوان الإمارة مؤخرًا مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سلمان بن محسن الضلعان.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطرق، وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.كما تم بحث تعزيز التعاون وتطوير العمل المشترك بين الجهتين والحلول المستعجلة لعدد من المعوقات والمتعثرات.// انتهى //22:34ت م0316