تونس 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشدّد المشاركون في أعمال المنتدى الإقليمي الذي عقدته بعض قوى المجتمع المدني والإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة الحمامات التونسية، على ضرورة التعجيل بإنشاء آلية للتواصل بين جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام والشباب والجمعيّات المدنية.وأكد المشاركون الذين يمثلون 16 جمعيّة من تونس والأردن ولبنان والمغرب، في توصياتهم التي سترفع إلى جامعة الدول العربيّة على ضرورة تطوير آليات التواصل بين الجامعة العربية والشباب العربي، ومزيدًا من الانفتاح على مقترحاتهم، بما يجعل أعمالها تعكس تطلّعات شباب ومكونات المجتمع بالبلدان العربيّة.كما أوصوا بضرورة تطوير منهاج تعليمي موحّد في الكليّات والجامعات للتعريف أكثر بآليات عمل جامعة الدول العربية وبمنجزاتها، وتقريبها من المتلقي العربي باعتبار دورها في تفعيل العمل العربي المشترك.يذكر أن المنتدى نظم على هامش التحضير للقمة العربية بتونس، في إطار مشروع للمعهد الدولي للمناظرات حول التّفاعل مع جامعة الدول العربية.// انتهى //22:37ت م0317