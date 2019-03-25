عمّان 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال فعاليات المؤتمر الدولي حول المفاعلات البحثية النووية وتطبيقاتها السلمية، بمشاركه نحو 240 عالمًا وخبيرًا دوليًا من المتخصصين في هذه المجالات يمثلون 40 بلدًا.ويعد المؤتمر بمثابة منتدى دولي حول المفاعلات البحثية وتطبيقاتها السلمية المتعددة، كما يتضمن برنامج المؤتمر عروضًا تقديمية يلقيها ممثلو بعض الدول والشركات الرائدة على مستوى العالم، ويتخلل البرنامج جلسات عمل متخصصة لبحث العديد من الأمور المتعلقة بموضوعات مفاعلات البحث والتدريب.// انتهى //22:37ت م0318