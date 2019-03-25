عام / الأمير محمد بن عبدالرحمن يشّرف حفل سفارة جمهورية اليونان
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية اليونان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بالرياض.
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس ، وعدد من المسئولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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