الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية اليونان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بالرياض.وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس ، وعدد من المسئولين بالسفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:50ت م0320