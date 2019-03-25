عـدن 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لإنقاذ اتفاق السويد وتنفيذ مخرجاته، باعتباره المحك الحقيقي والجاد لمصداقيتها في المضي نحو السلام.جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي، حيث جرى مناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن محافظة الحديدة اليمنية والأسرى والمعتقلين وتفاهمات محافظة تعـز.من جهته، أكد المبعوث السويدي العمل من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات، خاصة اتفاق ستوكهولم، لافتًا إلى أن السويد ستظل مساندة للحكومة الشرعية وداعمة لها على المستوى الثنائي وفي كافة المحافل الدولية.// انتهى //23:11ت م0321