الكويت 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن أسف دولة الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.وأوضح المصدر في بيان لوزارة الخارجية الكويتية اليوم، أن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار 497 الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.وأشار المصدر إلى أن مثل هذه القرارات تمثل تقويضًا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط، وتهديدًا للأمن والاستقرار فيه، مؤكدًا موقف دولة الكويت الداعي للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.// انتهى //23:15ت م0323