عرعر 17 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشهد دوري المدارس بمنطقة الحدود الشمالية لكرة القدم في جولته الخامسة منافسات الفرق المشاركة التي انطلقت مؤخرًا.حيث أقيمت بملعب مدرسة نادي الحي بثانوية الملك فهد بعرعر 107 مباريات ، فيما أقيمت 106 مباريات بمدرسة نادي الحي بثانوية الملك سعود، وفي محافظتيّ رفحاء وطريف لعبت أكثر من 204 مباريات على ملاعب أندية الحي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضةوأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي سليمان الحميد أن دوري المدارس عملٌ مميز تقوم عليه وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وشركة صلة لخدمة الرياضة السعودية، الذي يسعى لاكتشاف المواهب الكروية في المدارس ورعايتها، وغرس الميول، واتجاهات إيجابية نحو ممارسة الرياضية المدرسية في أماكن آمنة مجهزة، وتشجع الكوادر الوطنية من القيادات في كافة المجالات التنظيمية والتدريبية والتحكيمية، ويستهدف طلاب التعليم العام من مختلف الإدارات التعليمية العامة بالوزارة .وأشار رئيس قسم التربية البدنية خالد الشقير إلى أن فعاليات دوري المدارس لكرة القدم تتواصل بمشاركة 123 مدرسة و3491 طالبًا، وتقام على ملاعب أندية الحي بالمنطقة، وتهدف البطولة لزيادة ممارسة النشاط الرياضي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مبينًا أنه تم تنفيذ دورة تخصصية لجميع المشاركين في الدوري بالاسعافات الأولية، وسبل إنقاذ الحياة، ونشكر جميع من تعاون وشارك لإنجاح هذه الدورة.// انتهى //23:28ت م0325