صعدة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسحررت قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم مناطق جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وأوضح قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجيش اليمني استكمل تحرير وادي الغول، وجزء كبير من سلسلة جبال الغول في منطقة عنبان خلف تبة "الأريال" في اتجاه مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الانقلاب.وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن إحراق عربات وآليات عسكرية، وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، لافتًا إلى أن قوات من الجيش اليمني استعادة الكثير من الأسلحة التي نهبتها المليشيا من مخازن الدولة.// انتهى //23:32ت م0327