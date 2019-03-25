نجران 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسناقش محافظ يدمة بمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي في مقر المحافظة اليوم،مع مدير محمية عروق بني معارض حمد بن هادي القحطاني ، سبل تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها المحمية، ودعمها في المحافظة على الثروات البيئية والفطرية بالمحمية.وأكد العنزي، أهميه الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للحياة الفطرية من أجل الحفاظ على البيئة والمكتسبات الطبيعية ، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهميه هذه المحميات وما تحتويه من نباتات وحيوانات وطيور، مشددا على تطبيق الأنظمة الخاصة بالهيئة فيما يخص الصيد على الجميع بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .من جهته ثمن مدير محمية عروق بني معارض متابعة واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران، وسمو نائبه ، المستمرة لأعمال الهيئة.// انتهى //23:32ت م0328