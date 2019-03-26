القاهرة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، ومشاركة 50 دار نشر مصرية وعربية.ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى 7 أبريل المقبل، أجنحة لأربع دول عربية هي الكويت، والإمارات، وسوريا، وفلسطين، بالإضافة إلى أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية، كما يقدم المعرض ضمن فعالياته الثقافية أكثر من 160 حدثًا ثقافيًا ما بين الفن والأدب والعلوم والشعر والقصة والرواية.حضر افتتاح المعرض كل من نائبة مدير مكتبة الإسكندرية المهندسة هدى الميقاتي بالنيابة عن مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقي، ومدير معهد المخطوطات العربية الدكتور فيصل الحفيان ضيف شرف المعرض، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج بالنيابة عن وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد.// انتهى //00:18ت م0330