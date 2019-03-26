سكاكا 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس

قام عدد من نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة الجوف بزيارة ترفيهية للمخيم البيئي ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، أنهُ إيمانًا من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بأهمية تقديم الرعاية النفسية والمعنوية لكبار السن بما يتوافق مع احتياجاتهم، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم في مختلف المناسبات لتعزز الكثير من القيّم الاجتماعية، وأهمها التعامل مع كبار السن باحترام ورفق.

وأكد الأحمري أن المسنين هم مرجعيتنا، وعلينا أن نبدي اهتمامنا تجاههم، مقدماً خالص شكرة وتقديرة لمدير دار الرعاية الاجتماعيه بمنطقة الجوف على تلبية الدعوة التي أدخلت البهجة والسرور إلى نفوس النزلاء.

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