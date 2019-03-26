الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، عن موعد إطلاق "مهرجان نور للثقافة والفنون"، الذي تنظمه الشركة في 31 مارس الجاري، ويستمر سبعة أيام .

وأوضح المشرف العام على المهرجان الدكتور سعد البازعي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر نادي الشركة بالرياض ، بحضور جهات إعلامية محلية وإقليمية ، أن المهرجان الثقافي الفني يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء ودورها الريادي في دعم الحياة الثقافية، بمختلف وجوهها، مؤكدًا أن المهرجان يعضد جهود قطاعات الثقافة والفنون في المملكة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مضيفًا أن إدارة المهرجان حشدت بدعم من مسؤولي الشركة، مناشط وعناوين وأسماء قادرة على تحقيق هذا الهدف ، مشيراً إلى أن الحضور مجاني ومفتوح لجميع فئات المجتمع رجالًا ونساء من مختلف الأعمار .

واستعرض بعدها فقرات حفل الافتتاح وأجندة المهرجان خلال أيامه السبعة، الذي يتضمن جلسات ثقافية وندوات وأمسيات شعرية، يشارك فيها من نجوم الثقافة والفن المحليين والعرب.

ويستضيف المهرجان في ندوة "تيارات الفن التشكيلي" ، أستاذ الفنون والفنان التشكيلي الدكتور محمد بن صالح الرصيص، والفنانة التشكيلية نجلاء السليم، وعبد الله القنيني المتخصص في النقد الفني، ويشارك في ندوة "روايات فائزة" أستاذة الأدب الحديث بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة القحطاني، والروائي عبده خال، والروائية أميمة الخميس.

أما في ندوة "فن الترجمة"، فسيتحدث تركي السديري الكاتب بصحيفة الحياة، وراضي النماصي، وحمد الشمري، الذي صدرت له عدة أعمال مترجمة، وخالد العوض المهتم في فنون الترجمة وأشكالها، فيما تستضيف ندوة "مستقبل الأفلام السعودية"، كلًا من الرئيس السابق لجمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي، والكاتب والناقد السينمائي طارق الخواجي، كما سيتحدث عبدالمجيد الكناني وهند الفهاد، بوصفهما من المخرجين السينمائيين السعوديين الشباب .

وفي ندوة خاصة بالموسيقى ، سيتحدث كل من يحيى زريقان والموسيقار المصري ممدوح الجبالي ، والملحن السعودي طلال باغر وأحمد الواصل، وفي ندوة الفلسفة يتحدث عبد الرحمن مرشود وشايع الوقيان .

وتستضيف جلسة الـ "برودكاست"، كلًا من رامي طيبة والدكتور محمد قاسم، المتخصص في الهندسة الإلكترونية، وحسين الحباب، وعبدالله الحواس ، كما تقام أمسية شعرية يحييها كل من الشاعر أحمد الملا، والشاعر محمد إبراهيم يعقوب .

يذكر أن "السعودية للكهرباء" دشنت في وقت سابق، الموقع الإلكتروني الرسمي لمهرجان نور للثقافة والفنون www.noorfestival.com يحتوي على نبذة تعريفية عن المهرجان ورسالته، وأقسامه .

وفي ختام المؤتمر، شكر المشرف العام على المهرجان الجهات الإعلامية كافة ، مؤكدًا دورهم الكبير الذي يضطلعون به في دعم الإعلام الهادف، وتعزيز دور المهرجانات والمناشط التي تسهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية وأعمال الترجمة، وإسهامات المملكة في تنمية الثقافة والفن العربي والوصول بها إلى العالمية من خلال الترجمات للغات العالمية الحية.

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