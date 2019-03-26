سكاكا 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسافتتح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي مساء اليوم مهرجان موروث الجوف في نسخته الأولى بمدينة سكاكا ، وسط حضور المهتمين بالموروث والآثار من جميع مدن المملكة وضيوف المهرجان من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة.وبدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للمهرجان رجا العنزي كلمة قدم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهم اللامحدود والكبير لمهرجانات المنطقة الذي سينعكس إيجابا على اقتصاد المنطقة في المرحلة القادمة، منوهاً بجهود أمانة المنطقة ممثلة بأمينها وجميع العاملين بالأمانة على اهتمامهم الكبير بنجاح المهرجان ومتابعتهم لجميع التجهيزات والاستعدادات حتى أصبح مقر المهرجان جاهزاً لاستقبال أهالي وضيوف المنطقة.بعد ذلك ألقيت قصيدة للشاعر عبدالله السالم، ثم استعرض أمام الحضور فلم وثائقي عن موروث الجوف، وأوبريت المهرجان، والدحه .وفي ختام الحفل كرم الأمين جميع الداعمين والمشاركين بالحفل ، كما قدمت إدارة المهرجان تكريم خاص للفنان التشكيلي الراحل نصير السماره ، والإعلامي الراحل قبيل الشمري في مبادرة اطلقتها اللجنة المنظمة لتكريم من قدم وعمل بإخلاص لخدمة المملكة داخليا وخارجيا .// انتهى //01:03ت م0334