القاهرة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسزار وفد من لجنة شؤون المؤسسات التعليمية غير السعودية بوزارة التعليم برئاسة الدكتور زهير بن صلاح بن عمر عبدالجبار، الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، وكان في استقبالهم الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، ورؤساء الأقسام بالملحقية.واطّلع الوفد على سير العمل في الأقسام المختلفة، والنظام الذي تتبعه الملحقية باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية المرتبطة بتطبيقات الحوسبة والشبكة المعلوماتية، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الملحقية ودورها فيما يخص خدمة الطلاب السعوديين الدارسين في مصر والمستفيدين من خدماتها.// انتهى //01:12ت م0335