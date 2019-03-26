نيويورك 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسختم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 جلسة معاملات متقلبة على انخفاض طفيف اليوم مع استمرار بواعث القلق من تباطؤ في الاقتصاد العالمي في حين انخفضت أسهم أبل بعد أن كشفت الشركة عن خدمتها لبث المقاطع المصورة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.51 نقطة بما يعادل 0.06 % ليصل إلى 25516.83 نقطة، ونزل ستاندرد آند بورز 2.35 نقطة أو 0.08 % إلى 2798.36 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.13 نقطة أو 0.07 % إلى 7637.54 نقطة.// انتهى //02:00ت م0336