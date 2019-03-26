لندن 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسصوّت مجلس العموم البريطاني اليوم على مجموعة من التعديلات الغير ملزمة للحكومة و أبرزها الموافقة على إعطاء المجلس الحق في إدارة ملف البريكست بعيدًا عن سلطة الحكومة.وصوّت 329 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على التعديل الذي تقدم به النائب في الحزب المحافظ الحاكم أوليفر لتون بينما صوّت برفض التعديل 302 نائبَا.و سيترتب على هذا التعديل السماح للمجلس إجراء تصويت يوم الأربعاء المقبل على سلسلة من الخيارات المختلفة للبريكست شريطة موافقة الحكومة بخلاف مسودة اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.كما صوّت المجلس على رفض التعديل الذي قدمته النائبة العمالية مارغريت بيكيت والقاضي بأنه إذا كانت الحكومة على بعد سبعة أيام من المغادرة دون صفقة فيجب على الحكومة أن تسمح للنواب بالتصويت على ما إذا كانوا يريدون المغادرة دون صفقة أو طلب تمديد لإتاحة الوقت للبرلمان لتحديد نهج مختلف.// انتهى //03:16ت م0337