نيويورك 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، إلى زيادة الوعي بمخاطر العنصرية و الوقوف ضد كل أشكال الرق القديمة والجديدة.و حيّا غوتيريس ذكرى ملايين الرجال والنساء و الأطفال الأفارقة الذين حرموا من إنسانيتهم، ​​وأجبروا على تحمل القساوة البشعة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي على مر قرون.وذكّر الأمين العام، في المناسبة الخاصة التي أقامتها الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي بنيويورك، بأن الذين تم استعبادهم من أفريقيا قد تعرضوا للأذى بشكل لا يمكن إصلاحه أبدًا، وفي حالات كثيرة تم قتلهم بواسطة مؤسسة ما كان ينبغي أن تأتي إلى الوجود أبدًا.وقال في رسالته الخاصة لإحياء ذكرى اليوم:" إن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت واحدة من أكثر المظاهر المروعة للبربرية البشرية"، وإنه يجب ألا ننسى هذه الجرائم وآثارها عبر القرون في أفريقيا وخارجها.وشدد الأمين العام الأممي على أن الذين تعرضوا لهذه الجرائم كانوا أكثر بكثير من ضحايا، مشيدًا بكفاح من تم استعبادهم ضد نظام كانوا يعرفون أنه خطأ، وقاوموه، وفي مناسبات عديدة ضحوا بحياتهم من أجل قضية الحرية والكرامة.// انتهى //04:43ت م0339