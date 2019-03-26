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الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس بنغلاديش بذكرى الاستقلال
أمير الرياض يسلّم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لأكثر من 200 أسرة
أمير منطقة جازان يستقبل وزير الخدمة المدنية
فيصل بن مشعل يرعى احتفالات جامعة القصيم.. اليوم
محمد بن عبدالرحمن: الجامعات تقود الحركة التنموية بالمملكة
أمير المدينة يلتقي أهالي ينبع ويدشن الإسكان الخيري
أمير الجوف يلتقى وزير الإعلام وينوه بالدور الإعلامي في التنمية
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل بندر بن سلمان
وزير الخارجية يبحث تعزيز العمل الإغاثي في اليمن
المملكة تحتفظ بمقعدها في المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية
المملكة تُدين الهجوم المسلح وسط مالي
فرجينا جامبا: الحوثي ارتكب جرائم بحق أطفال اليمن
43 جهة حكومية وخاصة تشارك بملتقى التدريب التقني والمهني في الشرقية
آل الشيخ والغانم يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالرياض
عاصفة الحزم.. شامة في جبين الدهر
السفير جعفر يمتدح جهود هارون في دعم علاقات المملكة والسودان
«التحالف» والأمم المتحدة يوقعان مـذكـرة تـفـاهـم لحمـايـة الأطـفـال
نيوزيلندا تأمر بتحقيقٍ وطني في مجزرة المسجدين
غارة جوية تودي بحياة عدة أفغانيين
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