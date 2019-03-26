الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس بنغلاديش بذكرى الاستقلالأمير الرياض يسلّم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لأكثر من 200 أسرةأمير منطقة جازان يستقبل وزير الخدمة المدنيةفيصل بن مشعل يرعى احتفالات جامعة القصيم.. اليوممحمد بن عبدالرحمن: الجامعات تقود الحركة التنموية بالمملكةأمير المدينة يلتقي أهالي ينبع ويدشن الإسكان الخيريأمير الجوف يلتقى وزير الإعلام وينوه بالدور الإعلامي في التنميةوزير الشؤون الإسلامية يستقبل بندر بن سلمانوزير الخارجية يبحث تعزيز العمل الإغاثي في اليمنالمملكة تحتفظ بمقعدها في المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالميةالمملكة تُدين الهجوم المسلح وسط ماليفرجينا جامبا: الحوثي ارتكب جرائم بحق أطفال اليمن43 جهة حكومية وخاصة تشارك بملتقى التدريب التقني والمهني في الشرقيةآل الشيخ والغانم يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالرياضعاصفة الحزم.. شامة في جبين الدهرالسفير جعفر يمتدح جهود هارون في دعم علاقات المملكة والسودان«التحالف» والأمم المتحدة يوقعان مـذكـرة تـفـاهـم لحمـايـة الأطـفـالنيوزيلندا تأمر بتحقيقٍ وطني في مجزرة المسجدينغارة جوية تودي بحياة عدة أفغانيين// يتبع //06:01ت م0003