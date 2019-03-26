طوكيو 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 49ر385 نقطة أو ما يعادل 84ر1% ليصل إلى 60ر21362 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 50ر35 نقطة، أو25ر2% ، ليصل إلى 91ر1612 نقطة.// انتهى //07:02ت م0007