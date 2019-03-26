اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
طوكيو 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 49ر385 نقطة أو ما يعادل 84ر1% ليصل إلى 60ر21362 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 50ر35 نقطة، أو25ر2% ، ليصل إلى 91ر1612 نقطة.
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