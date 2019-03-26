طرابلس 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على حث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إعادة فتح جميع الكليات العسكرية و الثانويات الفنية لاستيعاب الراغبين من الشباب للالتحاق بالمؤسسة العسكرية.وبينت عودة الجماعات المسلحة إلى مدينة غدوة بالجنوب الليبي، موضحة مقتل شخص و إصابة و خطف ثلاثة آخرين وسط فزع الأهالي، داعية إلى ضرورة تواجد قوة أمنية مستديمة من الجيش لحماية المدينة.ونقلت تأكيد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي أن اجتماع اللجنة الرباعية الذي سيلتئم في تونس مطلع الأسبوع المقبل سيعقد على أعلى مستوى، مبينًا أنه سيدرس تقييم العملية السياسة ودفعها إلى الأمام.وعرجت صحف ليبيا على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، حيث بُحث خلاله تسوية الأزمة السياسية في ليبيا، بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة الوطنية بما يصون مقدرات شعوبها و مصالحها العليا.// انتهى //07:28ت م0008