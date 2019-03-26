سانتياغو 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في سانتياغو عاصمة تشيلي أمس ، مدير الشرق الأوسط وقارة أفريقيا في وزارة الخارجية التشيلية خورخي كارفاخال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي عبدالله بن صالح العواد.واستعرض الدكتور عبدالله الربيعة الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دول العالم المختلفة، موضحا تنفيذ المركز 996 مشروعا في ما يزيد عن 44 دولة حول العالم وأبرزها اليمن.وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية.ونوه الدبلوماسي التشيلي بالأعمال الإنسانية الرائعة لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعوب المحتاجة في العديد من الدول وأدائه المهني المميز.//انتهى//09:14ت م0011