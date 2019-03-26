الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسزار وفد من الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2019م، متحف المصمك في الرياض .وكان في استقبال الوفد الذي ضم كل من: الدكتور عبد العالي محمد ودغيري, والدكتور جون فرشيه, والدكتور كمال عبيد، مدير متحف المصمك ناصر العريفي.واستمع الضيوف إلى شرح من مدير المتحف عن أهمية متحف المصمك ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة، وما قام به الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية.بعد ذلك تجوّل الفائزون بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين ومرافقيهم، داخل قاعات متحف المصمك واطلعوا على أقسامه، وشاهدوا مايحتويه من صور ولوحات ومجسمات وخزائن عرض وقطع التراث الشعبي، كما شاهدوا فيلماً يحكي قصة استرداد الرياض.وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد الشكر للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ما تقوم به من أعمال تطويرية للمواقع التراثية والأثرية بالمملكة، معبرين عن إعجابهم بالمصمك هذا المعلم التاريخي الهام وما يحتويه من معروضات، وما قام به الملك المؤسس من كفاح في توحيد المملكة.// انتهى //10:19ت م0027