الباحة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسيقيم مربط العقيق للخيل العربية الأصيلة بعد غدٍ، سباق سهيل للعام الحالي 1440هـ، وذلك على ميدان الفروسية بالباحة .وأفادت اللجنة المنظمة للسباق أن السباق يتكون من شوطين خصص الشوط الأول منها للخيل العربية المسجلة بمسافة 1800م، والشوط الثاني للخيل العربية غير المسجلة بمسافة 1400م, مؤكدة بأن السباق مفتوح لجميع مناطق المملكة.//انتهى//10:22ت م0029