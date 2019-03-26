طوكيو 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسانتعش المؤشر نيكاي الياباني من أدنى مستوياته في خسة أسابيع، ليغلق على مكاسب قوية الثلاثاء ، مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفعل عمليات تغطية للمراكز المدينة عقب انخفاضها في اليوم السابق، جراء المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي.وأغلق نيكاي مرتفعا 2.15% عند 21428.39 نقطة، بعد أن شهد المؤشر القياسي أمس، أكبر انخفاض له منذ أواخر ديسمبر. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.57% إلى 1617.94 نقطة، مع صعود جميع قطاعاته الفرعية الـ 33.// انتهى //10:25ت م0030