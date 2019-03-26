السيح 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسكثفت بلدية الخرج جهودها لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في بعض أحياء وشوارع مدينة السيح ، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة أمس.وتواصل فرق الطوارئ في بلدية الخرج جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة السيح ، من خلال مجموعة من الفرق الميدانية مدعومة بمعدات ومضخات لشفط المياه ، بالإضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة وصيانة ونظافة فتحات تصريف مياه الأمطار ، ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسية والفرعية داخل الأحياء .// انتهى //10:26ت م0031