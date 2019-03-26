المنامة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في خطوة من شأنها تعطيل الجهود الهادفة للتوصل لسلام دائم ومستقر في منطقة الشرق الأوسط .وأكدت خارجية البحرين موقفها الثابت باعتبار هضبة الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في يونيو ١٩٦٧م، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" : "إذ تشدد وزارة الخارجية على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، فإنها تطالب بضرورة تضافر الجهود كافة، من أجل إنهاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية، والانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام ١٩٦٧م، وذلك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة".// انتهى //10:28ت م0032