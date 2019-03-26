عمّان 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، الغاء العاهل الأردني عبدالله الثاني، زيارته إلى رومانيا، نصرة للقدس في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا، عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس.واهتمت بتصريح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان، وتأكيده أن الجولان أرض سورية محتلة، وفقًا لجميع قرارات الشرعية الدولية.ونشرت صحف الثلاثاء ، ردود الأفعال عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميًا اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وسلطت الضوء على قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لعددًا من مناطق مختلفة من قطاع غزة.وتابعت صحف الأردن، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.// انتهى //10:31ت م0033