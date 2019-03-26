الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للتنس بطولة البراعم المفتوحة الثانية للمميزين لفئة 8، 10، 12 سنة للفردي يوم الخميس المقبل في الرياض على ملاعب مركز تدريب الاتحاد بالملز، بمشاركة 48 لاعباً من مختلف مناطق المملكة الذين حققوا مراكز مميزة في بطولة البراعم التي أقيمت في الرياض وجدة والدمام والاحساء.وأنهت الأمانة العامة للاتحاد كافة الترتيبات للبطولة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض، وسيدير المنافسات 18 حكماً برئاسة الحكم العام الدولي يوسف الطريف.// انتهى //10:33ت م0034