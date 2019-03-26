الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، ملتقى الربيع التدريبي 2019 الذي يستمر حتى 4 أبريل المقبل، بمشاركة 126 طالباً وطالبة من جميع مراحل التعليم العام.ويقام ملتقى الربيع على مدى 10 أيام، بمعدل ما يقارب 8 ساعات تدريب يومياً، وإجمالي نحو 80 ساعة خلال أيام الملتقى، لتأهيل 77 طالباً، و 49 طالبة، تم اختيارهم من بين عدد من المرشحين من ملتقى الشتاء الماضي، للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية.ويقوم على تدريب المشاركين من الطلاب والطالبات 16 مدرباً ومدربة من أفضل الكفاءات الوطنية والدولية، ويشرف عليهم 9 مشرفين ومشرفات من الكوادر والخبرات الوطنية.ويتم خلال ملتقى الربيع 2019 استكمال البرنامج التدريب التأهيلي، لإعداد وتدريب الطلاب والطالبات في مواد الرياضيات والعلوم والأحياء، ورفع مستوى الأداء في الاختبارات التأهيلية ومن ثمَّ الترشيح لمرحلة ملتقى الصيف.يأتي الملتقى في إطار الاستعداد لمشاركة المملكة في المسابقات العلمية الدولية المقبلة في الرياضيات والعلوم والأحياء، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة "موهبة"، لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المادة التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية.وتتيح مثل هذه الملتقيات العلمية للطلاب والطالبات المشاركين فيها، التدريب على مواد علمية متقدمة على أيدي نخبة من أفضل المدربين، لرفع مستواهم، ليس فقط بهدف المشاركة في المسابقات الدولية، وإنما لإعداد جيل مؤهل من العلماء لدفع عجلة التطور والتنمية في المملكة وفق رؤية 2030.// انتهى //10:38ت م0036