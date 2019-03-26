19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساطَّلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، في زيارة ميدانية على الخدمات والبرامج ومبادرات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها فرع الصندوق في منطقة الحدود الشمالية، لأصحاب العمل والباحثين عن عمل من أبناء وبنات المنطقة، وذلك خلال جولته في منطقة الحدود الشمالية.واستمع المهندس الراجحي أثناء الزيارة، لشرح مفصل من مدير عام فرع "هدف" في المنطقة يزيد السبيق، عن جهود الفرع للمستفيدين من خدماته من أبناء وبنات المنطقة، وما يقدمه من برامج لدعم تأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن عمل في المنطقة، إضافة إلى المحفزات المقدمة لأصحاب العمل لتوطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من الوظائف في سوق العمل.يذكر أن فروع صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف المناطق، قد شرعت في وقت سابق، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.وتهدف مبادرة تحويل الفروع، إلى تطبيق نموذج عمل مراكز التأهيل والتوظيف في جميع فروع الصندوق، عبر التركيز على توظيف طالبي العمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومتابعة استقرارهم الوظيفي، وتحقيق مستهدفات التوظيف، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لمنشآت القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم الوظيفية وتوطين الوظائف المنتجة والمستقرة والمستدامة.// انتهى //10:42ت م0038