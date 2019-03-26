مكة المكرمة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأطلق معهد البحوث والدراسات الاستشارية اليوم، جائزة "واحة أم القرى للاستشارات" ضمن مساري الاستشارات والتطوير المهني لتشجيع الممارسات الاستشارية والتدريبية، ونشر التميز والمثالية بين المستشارين والمدربين وتكريم المبدعين منهم وتحفيزهم على مواصلة برامجهم البحثية، وذلك بمقر جامعة ام القرى بالعابدية.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المعهد بمناسبة مرور ١٠ أعوام على تأسيسه، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي.واستعرض مستشاري المعهد تجاربهم في وضع برامج محققة لرؤيته، تتمثل في نقل وتوطين المعارف والتقنيات لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وجعل الجامعة صرح ريادي من ضمن أفضل ٢٠٠ منظومة تعليمية على مستوى العالم، من خلال توظيف الأدوات العلمية في التدريب وفق أساليب متنوعة هدفها الارتقاء وتعزيز الثقة في تقديم الخدمات والبرامج الاستشارية للمجتمع.وأشاد الدكتور غازي بدور معهد البحوث والدراسات الاستشارية في تقديمه للبرامج المتنوعة، ومشاركته في توطيد المعرفة ومساهمته في التنمية المستدامة ومجالات الاستشارات التدريبية المختلفة.وأكد وكيل الجامعة للتطوير على توجه الجامعة نحو تعزيز وتوطين اقتصاد المعرفة بما يواكب الرؤية الطموحة، من خلال استثمار العقول وتعزيز المواهب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لمحاكاة القضايا الاستراتيجية المرتكزة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، التي تترجمها الخدمات الاستشارية المقدمة من المعهد على درجة عالية من التميز والجودة والاتقان، وتهدف إلى نقل وتوطين المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية المحلية منها والدولية.من جانبها أكدت عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هاله العمودي أن الأبحاث المقدمة من الجامعة تعبر عن مكانتها وقوتها العلمية بين المنظومات التعليمية، وتساهم في تحقيق التميز والإبداع لدى الأفراد والمجتمعات، مثمنةً جهود معهد البحوث والخدمات الاستشارية في تقديم الخدمات البحثية لمتميزة على يد أساتذة وخبراء وضعوا بصمتهم البحثية في تحقيق أهداف الرؤية، وغايتهم الارتقاء بالصرح الجامعي ليصبح رائداً على كافة الأصعدة.من جهته استعرض عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري، مراحل تطور إنجازات المعهد خلال العشر سنوات الماضية وما حققه المعهد من منجزات، لافتاً إلى أن المعهد يعـد مؤسسة ريادية تُعنى بنقل وتوطين المعارف والتقنيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، إلى جانب تقديمه خدمات استشارية احترافية في القطاعات المختلفة محلياً ودولياً من خلال ١٠٠ مستشار، نتج عنها توقيع ٢٩٨ عقداً استشارياً في الفترة الماضية، إضافةً إلى ٦٨٩ دورة تدريبية استفاد منها أكثر من ٢٦ ألف متدرب.ولفتت وكيلة معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتورة نورة فاروقي، إلى دور المعهد وإسهاماته في تطوير عمل المرأة السعودية، وتمكينها في مجال الاستشارات وبناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.وفي نهاية الحفل كرم وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال المدربين والمستشارين وبيوت الخبرة المتميزة، إضافةً إلى توقيع عقود بيوت الخبرة الجديدة.// انتهى //10:45ت م0039