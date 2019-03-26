جدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساعتمدت "وزارة صحة" مشروع القسطرة الهجين بمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة، التي تمكن أطباء القلب من إجراء عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية في نفس الوقت، حيث إن هذه التقنية تُعـد من التقنيات الحديثة.ويعُد مركز الملك عبد الله الطبي بجدة مركزًا تخصصيًا مهمًا، حيث وُفرت أحدث الأجهزة الطبية المتطورة من جهاز قسطرة عام متطور و أشعة الإيكو و جهاز تخطيط القلب و دعامات القلب و الأجهزة المساندة بفشل القلب من جهاز الإيكمو و جهاز المساند لعضلة القلب المؤقت، كذلك وُفرت خدمة الأشعة المقطعية لشرايين القلب و أيضًا خدمة الأشعة المغناطيسية للقلب و خدمة جراحة القلب و تهيئة غرفة لعمليات القلب المفتوح.يُذكر أن مركز القلب بمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة أجرى 1490 قسطرة قلبية و 72 عملية قلب مفتوح للكبار تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -، كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية الطبية المقدمة من المركز 8594 مستفيدًا خلال عام 2018 م، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات القلب الخارجية 7321 مراجعًا، كذلك نُوِّمَ 1273 مريض قلب خلال نفس الفترة.وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق إحدى أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بإحدى أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.// انتهى //10:45ت م0040