اجتماعي/ رواد كشافة المملكة يعقدون الملتقى البيئي الرابع في الزلفي الخميس القادم
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
تعقد رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة يوم الخميس القادم الملتقى الكشفي البيئي الرابع ، الذي تُقيمه بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية في متنزه الزلفي الوطني .
وأوضح نائب رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الملتقى يأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين جمعية الكشافة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في شهر محرم الماضي ، وحرصاً من رابطة رواد الكشافة بخدمة البيئة والحد من التلوث بمختلف أنواعه من خلال التوعية ، ورفع المخلفات وإعادة التدوير والتشجير ،بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسة ، بالإضافة إلى المشاركة في تنمية مسؤولية المجتمع لحماية البيئة من خلال الممارسة العملية .
وافاد أنه سيتم خلال الملتقى المشاركة في تدشين ميدان البيئة،إلى جانب عدد من الجمعيات والروابط الخضراء ،وزراعة 10000 شتلة .
// انتهى //
10:52ت م
0041