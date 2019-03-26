الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستعقد رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة يوم الخميس القادم الملتقى الكشفي البيئي الرابع ، الذي تُقيمه بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية في متنزه الزلفي الوطني .وأوضح نائب رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الملتقى يأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين جمعية الكشافة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في شهر محرم الماضي ، وحرصاً من رابطة رواد الكشافة بخدمة البيئة والحد من التلوث بمختلف أنواعه من خلال التوعية ، ورفع المخلفات وإعادة التدوير والتشجير ،بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسة ، بالإضافة إلى المشاركة في تنمية مسؤولية المجتمع لحماية البيئة من خلال الممارسة العملية .وافاد أنه سيتم خلال الملتقى المشاركة في تدشين ميدان البيئة،إلى جانب عدد من الجمعيات والروابط الخضراء ،وزراعة 10000 شتلة .// انتهى //10:52ت م0041