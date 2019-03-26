فيفا 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنفذ نادي الحي بمحافظة فيفا، حملة للنظافة بالشراكة مع بلدية المحافظة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وبدأت حملة النظافة من مقر النادي بكلمة لمدير النادي أحمد بن مصلح الفيفي، الذي نبه إلى أهمية البيئة وسبل المحافظة عليها وأهمية التعاون معاً للمحافظة على البيئة.إثر ذلك قام الجميع بأعمال النظافة حول محيط النادي، بمشاركة عددٍ من الأطفال والشباب وأولياء الأمور، الذين تم تكريمهم تقديراً لجهودهم وأعمالهم التي بذلوها في مجال النظافة للحفاظ على البيئة.// انتهى //11:49ت م0062