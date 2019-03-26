تونس 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، متابعتها للاستعدادات التي تجريها تونس من أجل استضافة أعمال القمة العربية، الأحد المقبل.وتوقفت عند تطورات الأحداث في ليبيا مع توجيه الخارجية البريطانية تحذيرات لرعاياها من التوجه إلى ليبيا والمغادرة فورًا لمن يتواجدون داخل ليبيا، على خلفية وجود تهديدات إرهابية قد تتعرض لها بعض المدن.وتناولت صحف الثلاثاء ، في ذات الإطار..تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية خالد المشري، وجود انتهاكات للحدود الليبية ، وإشارته إلى تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية.وانشغلت بتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى شن طائرات حربية إسرائيلية، غارات على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على شمال تل أبيب وسط إسرائيل، التي توعدت برد عنيف.وكتبت الصحف عن إعلان الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني، قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، في أعقاب تصريحات رئيسة وزرائها، عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس.وتناولت صحف تونس، تأكيد الأمم المتحدة، أن عشرة أطفال من أسرة واحدة قتلوا في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان، إضافة إلى ثلاثة مدنيين آخرين.// انتهى //12:01ت م0065