بيروت 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م واسبدأ وفد خبراء اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة، في الاتحاد الأوروبي اليوم، زيارة للبنان، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، تهدف إلى تنمية التعاون الصناعي والتجاري والزراعي بين لبنان والاتحاد.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، التي أوردت الخبر، أنّ الوفد الزائر المؤلف من رئيس الاتحاد باولو سابا، ونائبه فينشنزو داغوستينو، والمستشار القانوني للاتحاد، عماد حفناوي سيقوم أيضًا بتوقيع اتفاقية مع المسؤولين اللبنانيين، تقضي بتأسيس وافتتاح مكتب للاتحاد في بيروت، لتعزيز التعاون الثنائي بين لبنان ودول الاتحاد في المجالات المذكورة.// انتهى //12:11ت م0068