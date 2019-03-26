الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، واجب العزاء في الفقيد عبدالله بن مسفر بن سعيد الزهراني -رحمه الله-، وذلك بمنزل الأسرة في حي الجامعيين بالدمام.وكان في استقبال سموه أبناء الفقيد كل من، اللواء يوسف، والدكتور محمد، والمهندس رجب، والدكتور جمال، والمهندس طارق، وإبراهيم .وسأل الأمير سعود بن نايف المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وقدأعرب أبناء الفقيد وذووه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته, وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //12:23ت م0071