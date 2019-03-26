حضرموت 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرامج المهنية لتمكين الشباب بمديرية تريم في محافظة حضرموت للأسبوع الثالث، حيث تستهدف 45 شابًا من مختلف مناطق المديرية.وأوضح منسق مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز المجتمعات على الصمود بوادي حضرموت المهندس لطفي سهيل أن المتدربين حصلوا على برامج مكثفة وعملية في صيانة الدراجات النارية والتمديدات الكهربائية وفن صناعة الجبس والديكور ولف المحركات.وأفاد سهيل أن البرنامج يستمر في دوراته حتى منتصف شهر أبريل القادم مشيدًا بالتزام الشباب ببرنامج الدورات، مما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.//انتهى//12:23ت م0072