الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستشارك وزارة العدل ضمن الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ، في الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا، الذي ينعقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 19 إلى 21 رجب 1440هـ ( 26 - 28 مارس 2019 ) .وتأتي مشاركة وفد المملكة، تلبية لدعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للتحضير والإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المزمع عقده في إبريل 2020 في مدينة كيوتو اليابانية.ويبحث الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالجريمة ومنعها وردعها، ما يسهم في تحسين عمليات نظم العدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات.وفي سياق متصل ناقش وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور ياسر العاصم مع السيد ناوكي سوجانو نائب عام ومحامي في وزارة العدل اليابانية، مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعاون القضائي.وأوضح الدكتور العاصم، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون بين وزارتي العدل السعودية واليابانية في مجالات النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات للعاملين في المجال القضائي، وأساليب ممارسة العمل القضائي، والعديد من المجالات الأخرى.وبين وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، أن تنفيذ التعاون في إطار المذكرة سيكون عبر تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات وجلسات العمل.// انتهى //12:24ت م0073