مأرب 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب اليوم، الدورة الثانية من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.واستكملت لجنة خاصة إجراءات قبول 27 طفلا مجندًا ليخضعوا لتأهيل نفسي واجتماعي يهدف لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وإنهاء آلامهم النفسية جراء الصدمات السلبية التي تعرضوا لها نتيجة تجنيدهم قسرا.وتمتد عملية التأهيل لـ 45 يومًا سيتلقى فيه الأطفال، إضافة إلى برامج التأهيل النفسي والاجتماعي لبرنامج تعليمي وفق المنهج المدرسي اليمني الرسمي بهدف إعادة الأطفال إلى مدارسهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بالرسم والفن وغيرها من الاهتمامات التي تتوافق مع مداركهم.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المرحلة التاسعة والعاشرة التي تستهدف إعادة تأهيل 80 طفلاً مجندًا ضمن خطته التي يستهدف فيها تأهيل 2,000 طفل من مختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //12:25ت م0075