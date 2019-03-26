رام الله 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأدانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظات الجنوبية، مؤكدًا أن ما يجري استمرار وإصرار على شن الحرب المفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين هناك.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن استمرار غارات الطيران الحربي والقصف المتواصل خلال الساعات الماضية، وما يقترفه الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة في ظل الحصار الجائر منذ 12 عامًا، لا يحتمل السكوت عليه من قبل المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك فورًا في سبيل الدفاع عن قوانينه وشرائعه، التي تصدر عنه على الأقل".// انتهى //12:25ت م0076